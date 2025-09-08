Sábado – Pense por si

08 de setembro de 2025 às 21:00

Movimento das ondas começa a ser transformado em eletricidade nos EUA. Projeto deverá chegar a Portugal

No porto de Los Angeles, pequenas estruturas flutuantes começam a transformar o movimento das ondas em eletricidade, marcando o primeiro projeto de energia das ondas em solo norte-americano.

