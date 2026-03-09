Sábado – Pense por si

09 de março de 2026 às 08:26

Mourinho: "Título? Considero difícil a recuperação de 7 pontos"

José Mourinho admite que será muito difícil que o Benfica consiga chegar ao título esta época, mas diz que enquanto for matematicamente possível, a equipa vai lutar.

