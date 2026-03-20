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20 de março de 2026 às 14:30

Gambá encontrado no meio de peluches em loja de aeroporto na Austrália

Uma passageira encontrou um gambá vivo no meio de uma prateleira cheia de peluches numa loja do aeroporto de Hobart, no estado australiano da Tasmânia, esta quarta-feira. O animal foi retirado do aeroporto, mas não se sabe como chegou ao local nem desde quando lá estava.

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