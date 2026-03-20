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20 de março de 2026 às 22:15

Dos ringues ao grande ecrã: o melhor do cinema e televisão de Chuck Norris

Começou como lutador profissional, conquistando títulos e reconhecimento internacional. Depois tornou-se um rosto conhecido de Hollywood. Ao longo da sua carreira, Chuck Norris combinou talento, disciplina e carisma em filmes e séries que marcaram gerações.

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