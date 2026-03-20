Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
20 de março de 2026 às 18:30

Depois do peluche, o famoso macaco Punch tem agora uma amiga

Após emocionar o mundo por ter sido abandonado pela mãe biológica e ter encontrado conforto num peluche, o famoso macaco Punch, que vive no zoológico de Ichikawa, no Japão, tem agora uma amiga. Os dois têm sido vistos sempre juntos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)