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20 de março de 2026 às 17:35

Agricultores vão ter desconto no gasóleo agrícola, diz ministro

Os agricultores vão ter desconto no gasóleo agrícola na sequência do aumento dos preços dos combustíveis, com o desencadear da guerra no Médio Oriente. A garantia foi dada esta sexta-feira pelo ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, que disse aos jornalistas que o ministério está a trabalhar "numa portaria à parte com o ministério das Finanças".

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