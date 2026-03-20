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20 de março de 2026 às 15:01

Paulo Rangel defende que Portugal "não acompanhou nem subscreveu" guerra no Irão

Ministro dos Negócios Estrangeiros está em Paris para um encontro com o homólogo francês, Jean-Noel Barrot, que esteve no Líbano durante a manhã.

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