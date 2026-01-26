Sábado – Pense por si

26 de janeiro de 2026 às 08:26

Mourinho: "Quando Rafa marcar um golo importante na Luz veremos se são 30 mil a assobiar ou 60 mil a aplaudir"

José Mourinho, treinador do Benfica, questionado sobre forma como Rafa Silva foi recebido pelos adeptos do Benfica no Estádio da Luz durante o jogo com o Estrela da Amadora.

