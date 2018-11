A carregar o vídeo ...

O Manchester United venceu os suíços do Young Boys com um golo de Fellaini aos 91 minutos e Mourinho não se conteve na celebração do golo, descarregando as emoções numa grade com garrafas de água.

Mourinho "partiu tudo" no golo da vitória do Manchester United













