09 de março de 2026 às 08:28

Mourinho: "Lucho chamou-me traidor 20 ou 30 vezes!"

José Mourinho explica o momento de tensão com Lucho González após ambos terem sido expulsos durante o FC Porto-Benfica de domingo. O técnico dos encarnados diz que sentiu que o seu profissionalismo estava a ser atacado.

