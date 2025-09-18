Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de setembro de 2025 às 22:11

"Mourinho falou muito ao coração dos benfiquistas e revelou que só regressa a casa no domingo"

Rafael Soares, jornalista do Record, destaca os pontos principais da conferência de imprensa de apresentação do novo treinador dos encarnados.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana