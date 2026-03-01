Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de março de 2026 às 12:05

Mourinho e o pedido de Lopes Cabral a Vini Jr.: "Não acho criticável, mas seria evitável"

A imagem correu mundo e fez correr muita tinta esta semana: no final do Real Madrid-Benfica, Lopes Cabral dirigiu-se a Vinícius Jr. e pediu-lhe a camisola, gesto que foi muito criticado pelos adeptos das águias, depois dos acontecimentos entre Prestianni e o internacional brasileiro durante o jogo da primeira mão no Estádio da Luz. Questionado este domingo, na conferência de imprensa de lançamento ao jogo com o Gil Vicente (amanhã, 20h15), sobre a situação, José Mourinho não hesitou na resposta.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.