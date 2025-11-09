Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de novembro de 2025 às 13:57

Motociclistas enchem as ruas de Lima em protesto contra novas regras do governo

Centenas de motociclistas conduziram, no sábado, pelas ruas da capital peruana em protesto contra novas medidas que proíbem passageiros e impõem restrições ao uso de capacetes. O governo defende que as regras visam combater o aumento da criminalidade.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h