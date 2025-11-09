Sábado – Pense por si

09 de novembro de 2025 às 13:54

Marcha Pride no Chile marcada por apelos políticos antes das eleições

Milhares de pessoas desfilaram no sábado pelas ruas de Santiago em defesa dos direitos LGBTQIA+. A celebração ganhou um tom político, com apelos à igualdade e à participação nas próximas eleições gerais e presidenciais do país.

