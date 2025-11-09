Sábado – Pense por si

09 de novembro de 2025 às 15:50

Autocarro da Rede Expressos incendeia-se na N206 perto de Famalicão

Incidente aconteceu em Requião, perto de Vila Nova de Famalicão.

