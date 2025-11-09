Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de novembro de 2025 às 13:54

Carro em fuga da polícia atropela multidão na Flórida e provoca quatro mortes

Um condutor, de 22 anos, perdeu o controlo do carro enquanto fugia da polícia, na madrugada de sábado, atigindo dezenas de pessoas à porta de um bar em Tampa, nos EUA. O acidente provocou quatro mortes e 11 feridos, dois dos quais estão em estado crítico.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30