Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de novembro de 2025 às 13:59

Supertufão chega às Filipinas e força retirada de centenas de milhares de pessoas

O supertufão Fung-wong, o mais poderoso este ano a ameaçar as Filipinas, começou a atingir a costa nordeste do país com ventos superiores a 230 km/h, provocando cortes de energia e retirada de centenas de milhares de pessoas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)