04 de março de 2026 às 16:00

“Morte silenciosa”: EUA confirmam afundamento de navio de guerra iraniano com torpedo

O secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, informou, esta quarta-feira, que os EUA afundaram um navio de guerra iraniano. Hegseth sublinhou que se trata do “primeiro afundamento de um navio inimigo por um torpedo desde a Segunda Guerra Mundial”.

