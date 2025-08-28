Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de agosto de 2025 às 19:24

Moradores resgatados de helicóptero de prédio momentos antes de este desmoronar

Um helicóptero militar resgatou várias pessoas presas no topo um prédio, durante as cheias, na Índia, momentos antes de este desmoronar.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h