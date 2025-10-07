Sábado – Pense por si

07 de outubro de 2025 às 23:04Now

"Montenegro é de certa forma culpado por esta fragilização" política, diz Maria Henrique Espada sobre novos dados da investigação à Spinumviva

No NOW, a Diretora Executiva da revista Sábado afirmou que a necessidade de abertura de inquérito no caso Spinumviva "só decorre da falta de informação" disponibilizada pelo primeiro-ministro. Note que a revista Sábado revela todos os pormenores da investigação feita pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal e pela Polícia Judiciária à empresa familiar do primeiro-ministro nesta quarta-feira.

