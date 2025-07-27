Sábado – Pense por si

27 de julho de 2025 às 12:29

Monge recusa abandonar templo no Camboja em plena crise na fronteira com a Tailândia

Enquanto todos fogem dos confrontos junto à fronteira entre o Camboja e a Tailândia, Tho Thoross decidiu permanecer no templo, em Samraong. O monge está determinado a prestar apoio espiritual e alimentar quem precisa.

