Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de janeiro de 2026 às 19:30

Momento em que Cardeal Américo Aguiar se assusta com festejos do golo do Benfica no NOW chega a televisão francesa

O momento em que o golo de Trubin interrompeu a emissão do NOW e “assustou” o Cardeal D. Américo Aguiar chegou à televisão internacional.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.