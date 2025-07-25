Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de julho de 2025 às 21:40

Moedas sobre projeto 'Benfica District': "Sou o presidente mais imparcial"

"Estamos a falar de mais espaços verdes, uma piscina comunitária que os próprios habitantes podem usufruir. Portanto, é a função de um Presidente de Câmara estar ali", disse.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h