14 de setembro de 2025 às 14:17

Moeda de 50 pence celebra os 90 anos do Monopólio no Reino Unido

A Casa da Moeda britânica lançou uma edição limitada de moedas de 50 pence para celebrar o 90.º aniversário do Monopólio. Disponível em versões de prata e ouro, é a primeira vez que um jogo de tabuleiro é homenageado numa moeda oficial do Reino Unido.

