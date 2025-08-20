Sábado – Pense por si

20 de agosto de 2025 às 12:42

MNE russo diz que Moscovo é a favor de qualquer forma de diálogo entre Putin e Zelensky

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse que Moscovo é a favor de qualquer forma de diálogo com a Ucrânia, desde que as negociações sejam organizadas "passo a passo” e “passando por todas as etapas necessárias”.

