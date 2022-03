Há 57 minutos

Míssil atingiu centro da cidade de Donetsk

Um míssil atingiu o centro da cidade separatista de Donetsk. Os separatistas pró-russos desta região acusam as forças ucranianas de terem disparado o míssil. Há registo de 20 mortos. Segundo os separatistas, as vítimas foram atingidas por fragmentos do míssil que foi intercetado pela defesa aérea.