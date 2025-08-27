Sábado – Pense por si

27 de agosto de 2025 às 13:04

Chuvas intensas provocam inundações em várias zonas da Tailândia

Várias zonas da Tailândia ficaram inundadas, esta quarta-feira, após fortes chuvas terem atingido o país. Um deslizamento de terras na cidade de Chiang Mai fez um morto e um desaparecido.

