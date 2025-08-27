Sábado – Pense por si

27 de agosto de 2025 às 13:03Associated Press

A reação de Donald Trump ao noivado de Taylor Swift e Travis Kelce

Num encontro com repórteres na Casa Branca, esta terça-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, também foi questionado sobre o grande acontecimento da cultura pop que está a marcar a atualidade: o pedido de casamento de Taylor Swift.

