Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
27 de agosto de 2025 às 13:00Associated Press

Índia prepara-se para golpe nas exportações com entrada em vigor das tarifas dos EUA

Novas tarifas impostas pelos EUA, de 50%, entram em vigor esta quarta-feira.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h