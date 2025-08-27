Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
27 de agosto de 2025 às 13:07Associated Press

Manifestantes bloqueiam estradas em Telavive para exigir libertação de reféns israelitas em Gaza

Milhares de pessoas encheram as ruas de Telavive, Israel, e bloquearam estradas, esta terça-feira, para exigir o cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns israelitas que ainda se encontram às mãos do Hamas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)