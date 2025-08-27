Sábado – Pense por si

27 de agosto de 2025 às 12:57Associated Press

O que é um ‘haboob’, a gigante tempestade de areia que cobriu o Arizona?

As imagens de uma ‘parede de poeira’ a cobrir várias zonas do estado norte-americano do Arizona causaram espanto. Sean Benedict, meteorologista chefe do National Weather Service explica este fenómeno meteorológico.

