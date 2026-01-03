Sábado – Pense por si

03 de janeiro de 2026 às 13:10

Ministro da Defesa venezuelano convoca mobilização total das forças armadas após ataque dos EUA

País foi atacado este sábado por forças norte-americanas, que capturaram Nicolás Maduro e a mulher para serem julgados nos Estados Unidos.

