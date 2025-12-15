Sábado – Pense por si

15 de dezembro de 2025 às 13:30

Ministra do Trabalho garante que Governo nunca interrompeu processo negocial com UGT

Rosário Ramalho explicou que a UGT, “ao convocar a greve no meio de negociações, levou à suspensão da negocial”, mas que esta seria retomada logo após a greve.

