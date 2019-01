A carregar o vídeo ...

A Marinha brasileira instaurou um processo administrativo para apurar as circunstâncias do vídeo onde surge um grupo de militares a dançar a música "Jenifer", música que se tornou um sucesso no país, num navio oficial.

16:03

Militares brasileiros em sarilhos após serem filmados a dançar em navio













