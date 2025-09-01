Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de setembro de 2025 às 17:08

Milionário rouba boné a criança oferecido por tenista durante torneio   

Piotr Szczerek, um empresário polaco, retirou da mão de um rapaz um boné oferecido pelo tenista Kamil Majchrzak durante o torneio de US Open, em Nova Iorque. Nas imagens divulgadas consegue-se ver o milionário a guardar o acessório dentro da mala de uma mulher.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)