07 de setembro de 2025 às 13:03

Milhares reúnem-se na Praça de S. Pedro para canonização de Carlo Acutis

Num momento histórico celebrado este domingo dia 7 de setembro de 2025 Carlo Acutis, o primeiro santo da geração millennial, foi oficialmente canonizado por Papa Leão XIV numa missa ao ar livre na Praça de S. Pedro, perante cerca de 80 000 fiéis, muitos dos quais jovens e famílias.c

