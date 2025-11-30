Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
30 de novembro de 2025 às 16:48

Cinco mortos carbonizados dentro de carro em Lisboa. Viatura despistou-se e pegou fogo

Viatura ardeu junto à embaixada dos EUA. Vítimas identificadas têm entre 19 e 20 anos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.