29 de novembro de 2025 às 21:55

Kiev: bombeiros intervêm após ataques russos

Equipas de resgate e bombeiros foram mobilizadas durante a madrugada em Kiev para responder às consequências de um ataque russo. A operação visa apagar fogos, evacuar civis e socorrer vítimas.

