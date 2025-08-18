Sábado – Pense por si

Vídeos
18 de agosto de 2025 às 17:10

Milhares encheram as ruas de Telavive para pedir a libertação dos reféns em Gaza

Dezenas de milhares de pessoas encheram as ruas de Telavive, Israel, no domingo, numa demonstração de apoio para com as famílias dos reféns que continuam em cativeiro em Gaza. Este foi um dos maiores protestos em 22 meses de guerra.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana