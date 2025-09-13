Sábado – Pense por si

13 de setembro de 2025 às 17:42

Milhares de pessoas marcham em Londres em protesto organizado pela extrema-direita

Mais de 100 mil pessoas participaram na marcha “Unite the Kingdom” organizada por pelo ativista da extrema-direita britânica Tommy Robinson, para promover causas nacionalistas e anti-imigração. Nas proximidades, realizou-se uma contramanifestação, obrigando as autoridades a intervir para separar os dois grupos.

