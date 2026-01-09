Sábado – Pense por si

09 de janeiro de 2026 às 12:31

Milhares de pessoas em protesto nas ruas de Teerão

Milhares de pessoas saíram à rua em Teerão e noutras cidades iranianas, esta quinta-feira, em protesto contra o regime, num momento em que o acesso à Internet e as linhas telefónicas foram cortadas.

