07 de outubro de 2025 às 11:45

Milhares de mães procuram filhos desaparecidos na Faixa de Gaza

A Organização das Nações Unidas denunciou esta terça-feira que há mais de oito mil palestinianos desaparecidos.

