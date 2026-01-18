Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de janeiro de 2026 às 16:05

Milhares de estudantes saem às ruas na Sérvia para protestar contra a corrupção

Estudantes na Sérvia organizaram uma grande manifestação nas principais cidades do país para denunciar a corrupção no sistema político e exigir reformas profundas. Os protestos, pacíficos mas em larga escala, reuniram milhares de jovens que apelaram a maior transparência e responsabilidade das instituições públicas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente