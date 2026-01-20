Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
20 de janeiro de 2026 às 18:08

Milhares de adeptos celebram Taça das Nações Africanas conquistada pelo Senegal  

As ruas de Dakar encheram-se, esta terça-feira, de adeptos que celebraram a equipa senegalesa que conquistou a Taça das Nações Africanas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.