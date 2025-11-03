Sábado – Pense por si

03 de novembro de 2025 às 15:53

Meteoro rasga céu de Portugal

Uma bola de fogo produziu, este domingo, ao início da noite, uma explosão de luz após rasgar os céus de Portugal. Fenómeno, designado por bólide, foi avistado em vários locais de norte a sul.

