03 de outubro de 2025 às 15:23

Mergulhadores encontram tesouro de navio naufragado em 1715. Descobriram mais de mil moedas de ouro e prata

Uma equipa de mergulhadores encontrou o tesouro de um navio espanhol naufragado em 1715 ao largo da Florida, nos EUA. Foram descobertas mais de mil moedas de ouro e prata num valor estimado de 1 milhão de dólares (cerca 850 mil euros).

