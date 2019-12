A carregar o vídeo ...

Jogador entregou prendas a jovens fãs do PSG. Evento da fundação “Crianças Primeiro” do clube juntou 240 crianças que assistiram ao jogo entre o PSG e o Amiens no estádio.

Mbappé, o Pai Natal do Paris Saint-Germain











