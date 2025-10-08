Sábado – Pense por si

08 de outubro de 2025 às 16:35

Maria Henrique Espada diz que "lentidão" de Montenegro a entregar documentos "não dá a ideia de alguém que está com pressa de ver o caso resolvido"

No NOW, a Diretora Executiva da revista SÁBADO explicou que "o próprio procurador já disse publicamente que foram agora pedidas mais informações, portanto, é porque elas ainda não tinham chegado". Para Maria Henrique Espada, "parte disto tem a ver com a reticência e a lentidão" de Luís Montenegro a reagir aos pedidos.

