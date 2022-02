Há 36 minutos

Margarida Davim antecipa o impacto da maioria absoluta nas negociações com os patrões

A jornalista da SÁBADO lembra que com o fim da geringonça, António Costa está mais disponível para conversar com os patrões. Aliás, o primeiro-ministro sempre preferiu as negociações em concertação social do que imposições com alteração à lei.