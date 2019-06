A carregar o vídeo ...

Andrés Fabricio Argandoña, maquinista de profissão, parou o comboio que conduzia no Chile para salvar um cão abandonado e preso à via. "Como pode haver pessoas tão más, digo eu, que deixa cachorros amarrados à via? Isso não se faz", lamenta Argandoña enquanto se aproxima do animal, "Espero que um dia a raça humana mude".

14:23

Maquinista salva cão acorrentado à via Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.